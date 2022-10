Champions League: Nach Bayern-Pleite - Ryanair legt gegen Robert Lewandowski nach

In der Champions League ist für den FC Barcelona zum zweiten Mal in Folge nach der Gruppenphase Schluss. Dies nimmt Ryanair zum Anlass, um ein weiteres Mal gegen Robert Lewandowski zu sticheln.

Nach der 0:3-Heimpleite im Champions-League-Gruppenspiel gegen den FC Bayern München erlaubt sich die Fluggesellschaft einen Scherz auf Kosten des Polen, der auch im zweiten Spiel gegen seinen Ex-Klub ohne Torerfolg geblieben war. Per Twitter veröffentlichte die Social-Media-Abteilung der irischen Billigfluglinie ein Flugticket von Barcelona nach München. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Der Text richtete sich dabei an Lewandowski und fragte, ob der 34-Jährige einen schnellen Check-in wünscht.

Diese Auszeichnung konnte der zweimalige Weltfußballer noch nie gewinnen. Nach der Saison 2020/21, in der er mit 41 Saisontoren den Bundesligarekord von Gerd Müller (40 Tore) gebrochen hatte, wurde er auf Rang zwei gewählt. Den Pokal durfte damals zum siebten Mal Lionel Messi entgegennehmen.

Auch Salihamidzic stichelt gegen Lewandowski

Ryanair war nach der Pleite der Katalanen, die aufgrund Inter Mailands 4:0-Erfolg gegen Viktoria Pilsen im frühen Spiel am Mittwoch bereits vor dem Duell gegen den deutschen Rekordmeister keine Chance mehr auf das Erreichen der K.o.-Phase hatten, nicht der einzige, der sich einen Seitenhieb gegen Lewandowski erlaubte.

Auch Nick Salihamidzic, Sohn von Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic und aktuell an Alphonso Davies‘ Ex-Verein Vancouver White Caps ausgeliehen, konnte sich nach dem zwischenzeitlichen 2:0 durch Eric Maxim Choupo-Moting (31.), einen kleinen Seitenhieb gegen den Ex-Bayern-Star nicht verkneifen.

„Ab wann denkt ihr, bereut es Lewy, gegangen zu sein?“, fragte er via Twitter und spielte damit auf das Wechseltheater des Polen in der Sommerpause an. (NEWS: Brazzo-Sohn stichelt gegen Lewy)