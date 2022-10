Olympia: Bronze-Krimi um Daniela Maier geht weiter

Die Olympischen Spiele in Peking sind seit acht Monaten Geschichte. Aber Daniela Maier muss immer noch bangen, ob sie ihre Bronzemedaille behalten darf oder nicht.

Maier, die für ihre Leistungen in der Saison 2021/22 vom Deutschen Skiverband (DSV) am Dienstag mit dem Goldenen Ski ausgezeichnet wurde, weiß acht Monate nach ihrem Wettbewerb bei den Olympischen Spielen 2022 im Genting Skiresort immer noch nicht, ob sie ihre Bronzemedaille behalten darf oder nicht. (NEWS: Alles zu Olympia)

Aktuell liegt die Medaille noch bei ihr Zuhause, wie sie bei der Einkleidung des DSV verriet. „Ich schaue die Medaille gerne an. Das war an dem Tag das beste Skicross, das ich je gezeigt habe“, wird sie immer noch euphorisch, wenn sie an den 17. Februar zurückdenkt. (NEWS: Alles zum Wintersport)