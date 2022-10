Anzeige

Formel 1: Bereut Sebastian Vettel seinen Rücktritt schon? Ex-Weltmeister dreht nochmal auf! Bereut Vettel seinen Rücktritt schon?

Haas-Protest erfolgreich: Austin-Rennergebnis korrigiert

SPORT1

Sebastian Vettel dreht kurz vor seinem Rücktritt nochmal richtig auf. Mit dem achten Platz in den USA erkämpft er sich erneut einen Top-10-Platz. Kommt da Reue über sein Formel-1-Aus auf?

Sebastian Vettel drehte eine überragende letzte Runde, schnappte sich noch einen weiteren Rivalen und sicherte sich am Ende einen starken achten Platz beim Großen Preis der USA in Austin.

Beim Überfahren der Ziellinie freute sich der 35-Jährige so, als hätte er gerade die erste Top-10-Platzierung seiner Karriere eingefahren. „Yes, Baby! Wir haben ihn noch erwischt“, jubelte er lautstark, nachdem er zuvor den Dänen Kevin Magnussen im Haas links liegen gelassen hatte. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1).

Anzeige

Auch deshalb fragen sich inzwischen einige Fans, ob der Rücktritt nicht doch zu früh kommt.

Vettel wird deutlich: „Nein. Mir werden solche Momente natürlich fehlen. Das ist kein Geheimnis. Aber ich habe lange über die Entscheidung nachgedacht und auch über solche Momente und das Adrenalin, die ich vermissen werde“, sagte der viermalige Weltmeister der Bild.

„Ein Teil von mir wird das vermissen, aber ein anderer Teil von mir freut sich auf das, was kommt“, führte Vettel weiter aus.

Formel 1: Vettel glänzt zum Karriereende

Für Vettel wäre sogar noch mehr als „nur“ der achte Platz drin gewesen. Ein zu langsamer Boxenstopp warf ihn zwischenzeitlich zurück und kostete ihn wertvolle Zeit. Trotzdem lieferte er insgesamt ein sensationelles Rennen und ein starkes Ergebnis ab.

Doch nicht nur beim Rennen in Austin trumpfte der Aston-Martin-Pilot groß auf. Bereits beim vorangegangenen Grand Prix in Suzuka erschien Vettel entspannt und gelöst. Bei seinem selbsterklärten Lieblingsrennen zeigte er noch einmal, was in ihm steckt und belegte sogar den sechsten Platz. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1).

Sowohl in Japan als auch in den USA wählten die Fans ihn zum Fahrer des Tages - und das lag nicht nur an seiner Beliebtheit, sondern vor allem an seiner starken Leistung.

Als nächstes steht der Große Preis von Mexiko an (Formel 1: GP von Mexiko, Qualifying am Sa. ab 22 Uhr im LIVETICKER), wo Vettel an die Leistungen der beiden vergangenen Rennen anknüpfen und so auf der Zielgeraden seiner Karriere ein weiteres Mal seine exzellenten Fahrkünste unter Beweis stellen will.

Anzeige