Spanien: Supercup erneut in der Wüste

Bereits zweimal wurde der spanische Supercup in Saudi-Arabien ausgespielt. Nun hat der spanische Fußballverband den Austragungsort für Januar 2023 bekanntgegeben.

Der Sieger des spanischen Supercups wird zum dritten Mal in Saudi-Arabien ermittelt.

Der spanische Fußballverband (RFEF) gab am Donnerstag bekannt, dass das Miniturnier im Zeitraum vom 11. bis 15. Januar 2023 in der Hauptstadt Riad stattfinden wird. Teilnehmen werden Meister Real Madrid, Vizechampion FC Barcelona sowie Pokalsieger Betis Sevilla und Finalist FC Valencia. (NEWS: Alles zu La Liga)

Laut Vertrag wird das Turnier mindestens bis 2029 in Saudi-Arabien stattfinden, der Verband kassiert dafür laut Medienberichten 30 Millionen Euro. Erstmals fand der Supercup 2019/20 in Dschidda statt, wegen der Corona-Pandemie kehrte das Turnier in der darauffolgenden Saison vorübergehend nach Spanien zurück.