Robin Gosens: Wechsel in Bundesliga? Bayern Leverkusen & Co. wohl interessiert

Justin Bieber zum Einstand? Was Gosens unter der Dusche trällert

Im Sommer scheitert ein Wechsel von Robin Gosens zu Bayer Leverkusen - nun bahnt sich offenbar ein zweiter Anlauf an. Allerdings sollen auch andere Teams aus der Bundesliga Interesse zeigen.

Wie Sky berichtet, erwägt Gosens deshalb einen Wechsel im kommenden Transferfenster. Der deutsche Nationalspieler will wieder regelmäßig auf dem Platz stehen.

Demnach könnte es Gosens im Winter in die Bundesliga ziehen. Vor allem Bayern Leverkusen soll an einem Transfer des Linksfußes interessiert sein. Laut dem Bericht steht die Werkself mit dem Management von Gosens in Kontakt. (NEWS: Alle News und Gerüchte vom Transfermarkt)