Wiedergeburt von Kepa: Die kuriose Keeper-Achterbahnfahrt bei Chelsea

Chelsea gelingt mit Kepa eine starke Serie

Kepa zeigte in den vergangenen Partien unglaubliche Reflexe, Flugeinlagen und Paraden am Fließband. Beim 2:0-Sieg über Aston Villa wehrte er sieben Schüsse ab, sechs davon alleine in der ersten Halbzeit. Laut dem Datenanbieter Opta die meisten, die der Spanier je in einem Premier-League-Spiel abwehrte.