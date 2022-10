Europa League live: SC Freiburg und Union Berlin im TV, Stream, Ticker

Während die Freiburger beim Spiel gegen Olympiakos Piräus (ab 21.00 Uhr im SPORT1 -Liveticker) vorzeitig den Gruppensieg klar machen können, muss Union gegen den SC Braga ran (ab 18.45 Uhr im SPORT1 -Liveticker) und kämpft um den Weiterzug in die K.o.-Runde.

Europa League live mit SC Freiburg und Union Berlin

Bundesliga-Tabellenführer Union Berlin benötigt gegen Braga einen Sieg. Die Portugiesen stehen mit sieben Punkten nur knapp vor den Eisernen, die nach zwei Siegen gegen Malmö die ersten beiden Pleiten in der Gruppenphase wett gemacht haben. Im direkten Duell kann sich die Mannschaft von Urs Fischer nun vor Braga schieben. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Europa League) .

ManUnited und Arsenal gefordert

Neben den deutschen Vertretern sind auch zwei englische Top-Klubs im Einsatz. Manchester United kämpft gegen Sheriff Tiraspol (ab 21.00 Uhr im SPORT1-Liveticker) weiterhin um den Gruppensieg. Gegen Nicosia entging das Team von Erik ten Hag am vergangenen Spieltag kurz vor Schluss einer Blamage. Zudem kam es am Wochenende zu einem Eklat um Superstar Cristiano Ronaldo, der vorzeitig in die Kabine stürmte. Ob der Portugiese den Red Devils behilflich sein wird, ist demnach fraglich.