Werder will Abwärtstrend stoppen: "Versuchen es wieder"

Werder will den Befreiungsschlag © AFP/SID/SASCHA SCHUERMANN

Abwärtstrend stoppen und wieder in die Erfolgsspur zurückfinden - das ist das Ziel von Werner mit Bremen im Freitagabendspiel der Fußball-Bundesliga.

Abwärtstrend stoppen und wieder in die Erfolgsspur zurückfinden - das ist das Ziel von Trainer Ole Werner mit Werder Bremen im Freitagabendspiel der Fußball-Bundesliga. Nach vier Pflichtspielen ohne Sieg peilen die Hanseaten gegen das zuletzt stabilere Team von Hertha BSC (20.30 Uhr/DAZN) einen befreienden Erfolg an. Vor dem 12. Spieltag ist der Aufsteiger allerdings das zweitschwächste Team im eigenen Stadion.

"Wir sind nach wie vor sehr gerne bei Heimspielen vor Ort und treten hier sehr gerne an", sagte Werner: "Wir wissen darum, dass wir im Laufe dieser Saison hier noch nicht so gepunktet haben wie auswärts. Es gibt dafür in meinen Augen aber keinen rationalen Grund und wir versuchen es morgen wieder."