Lewandowski muss mit Barca in die Europa League - Hat sich der Ex-Bayern-Star verwechselt?

In einer der schmerzlichsten Stunden seiner ruhmreichen Karriere zeigte Robert Lewandowski wahre Größe. Nach dem „Abstieg“ des großen FC Barcelona in die zweitklassige Europa League trottete der schwer geknickte Weltfußballer in die Kabine des FC Bayern und gratulierte seinen feiernden Ex-Kollegen artig zum Gruppensieg (FC Bayern: Was Robert Lewandowski in der Bayern-Kabine machte).