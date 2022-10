Darts: Ist ER die neue Darts-Sensation? 21-Jähriger macht Ansage zur Darts-WM

Anzeige

Er ist die neue Darts-Sensation!

Holger Luhmann

Mit 21 Jahren mischt Josh Rock in seinem ersten Jahr auf der Pro Tour die Darts-Elite auf. Auch bei der Europameisterschaft in Dortmund (LIVE im TV auf SPORT1) will der Nordire für Furore sorgen.

Seine Einlaufmusik hat Josh Rock passend ausgesucht. „Welcome to the Party“ dröhnt es aus den Boxen, wenn der 21-Jährige auf die Bühne stürmt.

In diesem Jahr ist der Nordire zum ersten Mal bei der Pro Tour der weltbesten Dartsspieler dabei und mischt sie gleich kräftig auf. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

Die Gegner lehrt er das Fürchten, die Experten schwärmen schon in höchsten Tönen - Rock gilt als DIE Darts-Sensation!

In seiner Debütsaison zeigt er in beeindruckender Regelmäßigkeit seine Ausnahmefähigkeiten.

Darts-Shootingstar Rock mit Mega-Average

Bei der Players Championship 22 sorgte er im Zweitrundenmatch gegen Brendan Dolan mit einem Average von 121,88 Punkten für Furore. Fast hätte es sogar zum Weltrekord gereicht. Nur drei Spieler können höhere Averages aufweisen: Weltmeister Peter Wright 2019 gegen Krzysztof Ratajski (123,53), Michael van Gerwen (123,40) und Kim Huybrechts (121,97). (PDC Order of Merit: Aktuelle Weltrangliste im Darts)

Wenig später, bei der Players Championship 26, gewann „Rocky“ matchübergreifend 17 Legs in Serie.

Josh Rock gewann zuletzt seinen ersten Profi-Titel

Am vergangenen Wochenende ließ er schließlich den Triumph in Barnsley folgen. Im Finale bezwang er Luke Humphries mit 8:5 - es war der erste PDC-Ranglisten-Titel seiner Karriere.

„Ich habe mich die ganze Woche gut gefühlt, aber tatsächlich ein Turnier zu gewinnen, ist unglaublich“, sagte Rock nach seinem Coup.

Titel bei Darts-WM? Josh Rock macht Ansage

Humphries zeigte sich mächtig beeindruckt. „Es ist erstaunlich, was Josh in diesem jungen Alter schon zeigt. Dies ist erst sein erstes Jahr auf der Pro Tour, ich kann mich eigentlich nur an Rob Cross erinnern, der in seinem Debütjahr ebenfalls so gut abgeschnitten hat“, sagte Humphries und fügte hinzu: „Josh ist ein großartiger Spieler, aber auch ein toller Typ.“

Rock ist mit einem fantastischen Talent gesegnet, besticht durch seine Nervenstärke und Unbekümmertheit.

Auf die Frage, ob er - wie Rob Cross 2018 - die WM gewinnen könne, antwortete Rock: „Natürlich!“

Doch zunächst stehen noch andere Aufgaben an. Auch bei der Europameisterschaft, die von Donnerstag bis Sonntag in der Dortmunder Westfalenhalle stattfindet (ab 19 Uhr LIVE im TV auf SPORT1), will Rock die etablierten Darts-Stars in die Schranken weisen.