Fallschirm-WM: Medaillenregen für deutsches Team

Die Delegation des Deutschen Fallschirmsport-Verbandes kehrt mit breiter Brust und vier Medaillen von den Weltmeisterschaften in Eloy/Arizona zurück.

Die Delegation des Deutschen Fallschirmsport-Verbandes (DFV) kehrt mit breiter Brust und vier Medaillen von den Weltmeisterschaften in Eloy/Arizona zurück. Marco Hepp (Günzburg) holte die beiden deutschen Goldmedaillen in den Wertungen Overall und Male.