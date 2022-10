Salihamidzic lobt Bundesliag für internationale Auftritte: "hat sich einfach verbessert"

Nach schwierigen Jahren präsentieren sich die deutschen Mannschaften in dieser Saison in den internationalen Wettbewerben wieder voll auf der Höhe.

„Bundesliga hat sich einfach verbessert“

Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic hatte daher nach dem 3:0-Erfolg des FC Bayern beim FC Barcelona nur lobende Worte für den deutschen Fußball übrig. „Die Bundesliga hat sich einfach verbessert“, stellte der 45-Jährige nach dem Sieg in Barcelona eine Entwicklung fest.

So gebe es in den internationalen Wettbewerben immer mehr gute Ergebnisse. „Ich glaube, da können wir auch ein wenig stolz sein auf die Bundesliga“, so Salihamidzic weiter (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga).