Bundesliga-Rückrunde: Erste Termine fix! Spieltage 18 und 19

Die erste Partie der zweiten Saisonhälfte findet demnach am 27. Januar (20.30 Uhr) in Leipzig statt.

Aufgrund der WM in Katar (ab 20. November) fällt die Winterpause in diesem Jahr zwischen den 15. und 16. Spieltag. Die Partien zum Hinrundenabschluss finden am 24. und 25. Januar statt.