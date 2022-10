Anzeige

Valorant: Fühlen wie die Pros - Neuer Spielmodus macht es möglich! Valorant: Pick&Ban-System für Maps?

Harbor kontrolliert die Gezeiten © Riot Games

Robin Ahlert

Mit der Ankündigung von „PREMIER“, einem neuen Modus für Valorant, möchten die Entwicklern den Otto-Normal-Spielern ein ähnliches Erlebnis wie bei den Profis vermitteln. Kommt damit auch ein Pick&Ban-System für die einzelnen Maps?

Riot Games hat seine Ankündigung, eine Verbindung zwischen dem Spiel an sich und dem Valorant-eSports in Form des VCT-Ökosystems, in ersten Schritten wahr gemacht. Ab nächster Woche wird mit „Premier“ ein kompetitiver Modus live gehen, der das Ziel hat die Casual Spielern Valorant auf eine ähnliche Art und Weise erleben zu lassen, wie VCT-Profis und -Teams.

+++ News, Videos, Liveticker – jetzt die kostenlose eSports1 App für iOS und Android ausprobieren +++

Anzeige

Wichtig ist dabei, dass sich Premier noch in der Alpha befindet. Laut der Entwickler sind damit erst 60% aller angedachten Funktionen integriert. Zusätzlich werden auch nicht alle Spieler direkten Zugang erhalten. Zunächst ist es eine kleine Gruppe an Spielern aus Brasilien, die Premier testen und ihr Feedback an Riot Games weitergeben dürfen.

Doch um was geht es in Premier eigentlich genau?

Valorant Premier: Pro-Environment für Otto-Normal-Zocker

In Premier haben Spieler die Möglichkeit ihr eigenes Team aus fünf Mitspielern zusammenzustellen und in einem wöchentlichen Zyklus regelmäßig Matches gegen andere Mannschaften auf ähnlichem Fähigkeitsniveau auszutragen. Aufgeteilt wird dabei in einzelne Division, die besten Teams spielen am Ende in einem großen Turnier, in dem es um den Titel des Divisions-Champions geht.

Ein erster Blick auf den neuen Valorant-Spielmodus "Premier"

+++ Sendungen, Interviews, VODs! Abonniert unseren neuen YouTube-Kanal für noch mehr eSports- & Gaming-Content! +++

Gleichbedeutend mit einem an die Pro-Szene angelehnten Spielmodus, wäre auch die Implementierung von Pick&Ban-Phasen. Sowohl bei der Agenten- als auch bei der Map-Auswahl. Für die Spieler würde dies bedeuten, dass sie ab sofort direkten Einfluss darauf hätten auf welchen Karten sie ihre Partien austragen.