KOI statt Karmine Corp - So geht die LEC in die nächste Season KOI statt Karmine - LEC nun komplett

Im kommenden Jahr wird Rogue durch KOI ersetzt, während Karmine Corp auch 2023 nicht in der LEC antritt © Riot Games

Florian Merz

In der kommenden Season wird es in der LEC einige Veränderungen geben was die Teams betrifft. Anstatt Misfits und Rogue heißen die Teilnehmer Heretics und KOI. Fan-Favourite Karmine Corp bleibt indes außen vor.

Die kommende Spielzeit der heimischen LEC könnte durchaus zu einer der spannenderen werden. Nachdem Misfits durch Team Heretics ersetzt wurde, folgt nun eine Kooperation zwischen KOI und Rogue im Zuge derer KOI als neues Team in der Liga fungiert. Die spanische Organisation wurde von dem ehemaligen LVP, der spanischen Nationalliga, Ibai Llanos sowie FC Barcelona Profi Gerad Piqué ins Leben gerufen.

Interessanterweise scheint es auch so, dass Astralis weiter an dem eigenen Spot festhält und diesen nicht, wie vermutet, an eine andere eSports-Organisation veräußert.

Besonders Karmine Corp stand hier im Fokus, das mehreren Berichten zufolge über einen längeren Zeitraum mit den Dänen verhandelte. Ein Deal kam offenbar auch deshalb nicht zustande, da das französische Team mit eigenen Mitteln in der Liga antreten wollte.

Via Twitter verkündete Orga-Gründer Zouhair „Kotei“ Darji, dass das Team 2023 nicht in der LEC antreten, aber in Zukunft einen erneuten Versuch unternehmen wird. Dennoch haben die gescheiterten Verhandlungen schon jetzt Auswirkungen auf das Team.

Cabochard & Saken mit Optionen