Formel 1: Hamilton will seine Karriere fortsetzen

Lewis Hamilton will Karriere in der Formel 1 fortsetzen © AFP/GETTY IMAGES/AFP/Jared C. Tilton

SID

Lewis Hamilton wird der Formel 1 in jedem Fall erhalten bleiben.

Rekordweltmeister Lewis Hamilton wird der Formel 1 in jedem Fall erhalten bleiben. „Die Frage ist nicht, ob, sondern wann“, antwortete der Brite auf die Frage, ob er seinen 2023 endenden Vertrag bei Mercedes verlängern werde. Mercedes sei „meine Heimat, meine Familie, seit ich 13 Jahre alt war“, sagte Hamilton im Gespräch mit britischen Medien.

Die Gespräche über die Fortsetzung der erfolgreichen Zusammenarbeit werden demnach "in den nächsten paar Monaten" stattfinden, kündigte Hamilton an. Ungeachtet seiner zahlreichen Verpflichtungen und Geschäfte abseits der Rennstrecke sei er nach wie vor ein Racer. "Ich möchte weiter Rennen fahren, das ist es, was ich wirklich liebe", sagte der siebenmalige Weltmeister: "Ich tue das seit 30 Jahren, und ich habe noch lange nicht das Gefühl, am Ende meiner Karriere angekommen zu sein."

