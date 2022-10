Causa Walijewa: WADA-Boss Banka droht RUSADA

"Die WADA ist verärgert über diese Verzögerung und hat der RUSADA offiziell mitgeteilt, dass sie den Fall direkt an den Internationalen Sportgerichtshof CAS weiterleiten wird, falls es zu keiner schnellen Klärung kommen sollte", teilte Banka am Donnerstag via Twitter mit.

Der internationale Sportgerichtshof CAS hatte es Walijewa in Peking erlaubt, ungeachtet des laufenden Verfahrens an der olympischen Einzelkonkurrenz teilzunehmen.

Bei den folgenden Weltmeisterschaften in Montpellier war sie wie alle russischen Athleten wegen des Angriffskriegs in der Ukraine nicht startberechtigt. Zuletzt trat Walijewa in russischen Eisshows auf und nahm an Schaulaufen in ihrem Heimatland teil. Am vergangenen Wochenende startete sie erstmals wieder bei einem internen Wettkampf.