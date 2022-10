Anzeige

Formel 1: Lewis Hamilton weiter bei Mercedes? So plant der Rekord-Weltmeister Hamilton will F1-Karriere fortsetzen

Neue F1-Regeln beschlossen

SPORT1

Lewis Hamilton spricht offen über einen neuen Vertrag bei Mercedes. Der 37-Jährige will der Formel 1 noch länger treu bleiben.

Lewis Hamilton hat einen neuen Vertrag bei Mercedes angekündigt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

„Wir werden einen weiteren Deal machen. Wir werden uns zusammensetzen und in den nächsten paar Monaten darüber diskutieren“, erklärte der 37-Jährige in einer Medienrunde mit ausgewählten Journalisten am Rande des Großen Preis der USA. (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1)

Sein Ziel sei es, „weiterhin bei Mercedes zu bleiben. Ich bin seit meinem 13. Lebensjahr bei Mercedes. Und es ist wirklich meine Familie. Mercedes-Benz ist meine Familie“, sagte Hamilton weiter. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)

Mercedes sei mit ihm „durch dick und dünn gegangen“, habe immer zu ihm gehalten: „Ich glaube wirklich an diese Marke. Ich glaube an die Menschen in der Organisation. Und ich möchte der beste Teamkollege sein, der ich für sie sein kann, weil ich denke, dass wir die Marke noch besser, zugänglicher und noch stärker machen können als sie ist“, sagte der Brite, der zugleich einen Wechsel oder einen Rücktritt ausschloss.

„Ich will weiterfahren. Ich liebe, was ich tue“, machte der Rekord-Weltmeister, der genau wie Michael Schumacher sieben WM-Titel vorzuweisen hat, klar.

Platz 2 bei USA-GP: Glänzt Hamilton auch in Mexiko?

Beim Rennen in den USA landete Hamilton am vergangenen Wochenende auf dem zweiten Platz hinter dem bereits als Weltmeister feststehenden Max Verstappen im Red Bull.

Am kommenden Wochenende macht die Formel 1 in Mexiko halt (Formel 1: GP von Mexiko, Qualifying am Sa. ab 22 Uhr im LIVETICKER). Drei Rennen vor dem Saisonende liegt Hamilton in der Gesamtwertung auf dem sechsten Platz.

Sein aktueller Vertrag bei Mercedes läuft Ende 2023 aus.