FC Bayern: Update bei Manuel Neuer - wann feiert der Keeper sein Comeback?

Nahm er am Mittwoch nach 16-tägiger Verletzungspause erstmals wieder das Lauftraining auf, kommt ein Einsatz auf dem Rasen noch nicht infrage. Ein möglicher Comeback-Termin: das Champions-League-Spiel gegen Inter Mailand am Dienstag. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Ebenfalls möglich ist, dass Neuer erst am 5. November seine Rückkehr feiert - dann treten die Bayern in der Liga bei Hertha BSC an. (NEWS: Was Lewandowski in der Bayern-Kabine machte)