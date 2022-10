FC Bayern: Warum sich die Bayern-Fans nicht zu früh freuen sollten - Kommentar von Kerry Hau

Brazzo verrät: "Lewandowski war in unserer Kabine"

Der FC Bayern zeigt in Barcelona ein beeindruckende Leistung und beweist, dass er zu den Champions-League-Favoriten gehört. SPORT1-Chefreporter Kerry Hau erklärt, warum sich die Bayern-Fans nicht zu früh freuen sollten.

Der FC Bayern zeigte bei der 3:0-Gala in Barcelona eine seiner erwachsensten Leistungen unter der Regie von Julian Nagelsmann. (NEWS: Was Lewandowski in der Bayern-Kabine machte)