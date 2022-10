FC Barcelona - FC Bayern: Pressestimmen zur Champions League - "Bayern zieht Barca wieder nackt aus"

Durch Inter Mailands Sieg gegen Viktoria Pilsen stand ohnehin schon fest: Barcas Reise in der Champions League ist für diese Saison beendet, das Team von Trainer Xavi überwintert in der Europa League. ( NEWS: Gnabry-Pass verzückt )

„Wie ein Riese, der gegen Zwerge antrat“

Mundo Deportivo: „Barcelona Lichtjahre von Bayern entfernt! 0:11 seit dem 2:8 in Lissabon. Das Barca-Team gab erneut einer schwarzen Bestie nach, die sich in eine immer noch tiefe Wunde grub.“

AS: „Barca ist Bayerns Spielzeug. Das zweite Begräbnis in Folge in der Gruppenphase der Champions League, dieses Mal schon am vorletzten Spieltag wie zuletzt vor 24 Jahren, war noch demütigender als das vor einem Jahr in München. Von einem FC Bayern gedemütigt, der nur mit halber Kraft spielte und trotzdem aussah wie ein Riese, der gegen Zwerge antrat.“