Neuer Ausrichter am Rothenbaum: Tennium erhält Zuschlag

Das ATP-Turnier am Hamburger Rothenbaum wird ab 2024 von einem neuen Ausrichter veranstaltet. Die international agierende Agentur Tennium mit Hauptsitz in Barcelona hat sich für mindestens fünf Jahre die Rechte an dem traditionsreichen Männer-Turnier in der Hansestadt gesichert. Das teilte der Deutsche Tennis Bund (DTB) am Donnerstag mit.