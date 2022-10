Anzeige

Schalke 04: Die Vorstellung von Thomas Reis als neuer Trainer zum Nachlesen So will Reis Schalke retten

Die Hintergründe zum Schröder-Hammer

Chaos auf Schalke! Nach zähen Verhandlungen und dem Überraschungsabschied von Sportdirektor Rouven Schröder steht nun fest: Thomas Reis wird der Trainer für die Schalker Rettungsmission. Seine Vorstellung auf Schalke zum Nachlesen.

Nach zähem Ringen mit dem VfL Bochum um die Ablösesumme ist es nun offiziell: Thomas Reis wird neuer Schalke-Trainer.

Die Aufgabe, vor der er beim Tabellenschlusslicht steht, könnte schwieriger nicht sein. Bei seiner Vorstellung zeigt er sich über voller Elan und will den Klassenerhalt schaffen. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Dabei sprach er auch über seinen Trainerstab und die Torhüterfrage.

Seit gestern steht außerdem fest, dass Sportdirektor Rouven Schröder den Verein mit sofortiger Wirkung verlässt. Sportvorstand Peter Knäbel erklärt sein Aus und deutet eine interne Lösung an. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga).

SPORT1 fasst die wichtigsten Aussagen aus der Pressekonferenz im Liveticker zusammen.

+++ Reis über eine mögliche Beschädigung +++

Im Sport geht es immer schnell, das hat mich als Mensch aber nicht verändert. Wir waren in Bochum konkurrenzfähig, auch wenn wir keine Punkte gesammelt wurde. Wir haben es geschafft, dass Bochum wieder erstklassig ist, das macht mich stolz. Mir ist aber egal, ob ich die Option B, C oder D war, denn ich bin der Trainer, der hier heute sitzt.

+++ Reis zur Torwartfrage +++

Da werde ich mir mein Meinungsbild über die Trainingseinheiten bilden. Es ist in den letzten Jahren immer wieder eine Diskussion entstanden, aber auch da möchte ich die Trainingseindrücke sammeln, um zu schauen, welche Spieler ist für Sonntag am besten geeignet, um erfolgreich zu sein.

+++ Reis über seine Gedanken zu Schalke +++

Ich habe als Spieler hier schon gespielt und es war immer mit etwas Prestige. Es ist auch ja logisch, wenn man 25km Luftlinie auseinander liegt, da entstehen Rivalitäten. Das Ganze ist mehr als eine Nummer größer hier als bei Bochum. Es wird ja immer von Königsblau gesprochen. Das ist Stolz, aber es kann eine Mannschaft auch ein bisschen belasten. Wichtig ist aber, dass man wieder lernt, wieder Stolz zu sein, diese Farben zu tragen.

+++ Reis über Co-Trainer-Situation ++

Ungewöhnlich finde ich das nicht. Es gibt Personen, die für den Verein viel geleistet haben. Das gab es ja auch schon in Bochum. Ich freue mich einfach auf die Zusammenarbeit, weil es Leute gibt, die das Umfeld hier kennen. Da ist hilfreich, wenn man sich mal den ein oder anderen Rat holen kann.

+++ Knäbel über neuen Sportdirektor in diesem Jahr +++

Ich würde gar nichts ausschließen, aber ich würde garantieren, dass unsere Leute eine Chance haben, sich zu zeigen. Und danach schauen wir weiter.

+++ Reis über Trainerstab +++

Ich gehe auch da unvoreingenommen ran. Ich habe aber meinen Co-Trainer Markus Gellhaus, weil wir zusammen in Bochum zwei Jahre zusammengearbeitet habe. Das war für mich wichtig. Es gibt aber auch hier in Schalke gute Leute. Wir versuchen als Team zusammenzuwachsen und da werden wir schauen, wie wir die Aufgaben verteilen. Wichtig ist, dass der innere Kreis funktioniert. Weil dann hast du die Möglichkeit, es auch nach außen zu präsentieren.

+++ Reis über Verletzungssorgen +++

Es ist ja bekannt, dass uns vier etatmäßige Innenverteidiger ausfallen. Das macht die Situation natürlich komplizierter. Wichtig ist aber, dass wir die Fans mitnehmen, denn sie können wichtig werden. Wir müssen unangenehm sein und dann sollte es auch möglich, die Liga zu halten.

+++ Reis über Winter-Transfers +++

Jetzt schon über Bedarf zu reden, finde ich gegenüber den Spieler unfair. Ich möchte komplett unvoreingenommen reingehen. Wir werden das Training und Spiele abwarten und uns dann zusammensetzen, um zu sagen, diese Position hat Priorität. Wir haben jetzt aber ein paar Spiele, in denen wir zeigen können, dass wir doch konkurrenzfähig sind.

+++ Knäbel über Winter-Transfers +++

Ich würde nicht sagen, dass wir ein rigides Sparprogramm haben, sondern ein solides Budgetkonzept. Wir werden mit dem Trainer den Kader genau durchforsten und dann schauen wir mal, was im Winter möglich ist. Wir werden alles tun, um noch handlungsfähig zu sein und uns zu verbessern.

+++ Reis über erstes Training +++

Ich habe die Mannschaft noch nicht gesehen und werde daher gleich erstmal eine Ansprache machen. Die Situation ist momentan schlecht, aber wir haben es selbst in der Hand. Man muss in die Köpfe kommen und diese Gier wieder entwickeln, die Zweikämpfe noch intensiver sind. Dass Balleroberungen auch Teilerfolge sind. Heute liegt aber der Schwerpunkt darauf, sich kennenzulernen und Bock hat, gemeinsam voranzugehen. Dass einem folgen, denn sonst funktioniert es nicht.

+++ Reis über Ex-Verein Bochum +++

Wir sind leider mit Schwierigkeiten gestartet, auch wenn Punkte möglich gewesen wären. Für mich wird der Verein immer was besonderes bleiben, aber das Leben geht weiter. Ich habe hier eine tolle Möglichkeit bekommen, für die ich absolut brenne.

+++ Knäbel über Schröder-Nachfolger +++

Ich übernehme diese Position jetzt erstmal kommissarisch. Wir haben aber ein großes Team drum herum mit Leuten wie Gerald Asamoah. Wir hatten gestern auch schon den ersten Termin und das ist der Schalker Weg. Wir werden uns das jetzt in den nächsten drei Wochen angucken und in dieser Zeit kann man erwarten, dass jeder etwas mehr macht. Dann können wir schauen, wer sich wo am besten fühlt. Wichtig ist aber jetzt, dass wir ihnen die Verantwortung geben.

+++ Reis über Schröder-Abgang +++

Ich war natürlich frühzeitig in die Gedankengänge von Schröder informiert. Das war für mich aber kein Grund, diesen Job nicht anzunehmen. Der Kontakt wird auch definitiv danach bestehen bleiben, denn wir kennen uns schon sehr lange.

+++ Reis zur finanziellen Unterstützung bei der Auflösung +++

Ich habe mich mit Rouven und Peter ausgetauscht, welche Möglichkeiten es gibt, um den Verein zu unterstützen. In welcher Form, wird hoffentlich unter uns bleiben. Ich bin einfach froh, dass ich hier arbeiten darf und das war es mir einfach wert. Ich bin gierig auf diesen Verein.

+++ Reis zur sportlichen Situation +++

Es ist keine einfache Situation, aber eine besondere. Ich versuche auch Werte vorzugeben und dazu gehört Mut, Mut zum Risiko. Das Risiko kann man gut einschätzen. Es ist wie gesagt keine einfache Situation, aber das macht die Aufgabe ja auch interessant. Ich fühle mich im Ruhrgebiet sauwohl und denke, dass ich bewiesen habe, dass ich hierhin passe. Bin froh, dass ich diese Aufgabe antreten darf.

+++ Knäbel über Trainersuche +++

Es gibt eine Innen- und Außensicht. Ich kann ja nur sagen, wie es sich innen angefühlt hat. Deswegen sage ich es nochmal, dass war kein Chaos-Tag. Da wehre ich mich entschieden gegen. Wenn man zwei so wichtige Stellen besetzen muss, was hat das mit Chaos zu tun? Ich kann verstehen, dass die Leute den Verlust und die Ungewissheit, weil die Stelle noch nicht besetzt war, aber ich kann nur sagen, dass es vorbereitet und strukturiert. Warum war es das? Weil wir in der Zeit zu einem klaren Entschluss gekommen sind und diesen umgesetzt hat.

+++ Knäbel über Schröder-Trennung +++

Es ist ein grundsätzliches Problem, dass man denkt, wenn man sich trennt, muss Streit herrschen. Es war Rouvens freie Entscheidung, die sich bei ihm entwickelt hat. Das muss man respektieren. Ich habe das als sein engster Vertrauter entwickeln sehen. Wenn jemand sich entscheidet zu gehen und wiederholt zweimal zu gehen, dann muss man ihn auch gehen lassen. Für Rouven war es der richtige Moment und das gilt es zu respektieren.

+++ Reis freut sich auf Rückkehr auf den Platz +++

Ich bin froh, dass es nach turbulenten Tagen es jetzt endlich geklappt. Nach der Beurlaubung in Bochum war es nicht so leicht, dass ich nicht auf dem Trainingsplatz stehen darf. Ich bin jetzt froh, dass ich endlich wieder raus darf und an was besonderem arbeiten darf.

+++ Knäbel eröffnet PK +++

Heute ist ein wichtiger Tag für Schalke. Ich möchte heute auf drei Punkte eingehen. Der erste ist Rouven Schröder. Ich habe gesagt, dass er eine sehr, sehr wichtige Personalie für uns ist. Er wird auch noch ganz lange fehlen in unseren Köpfen. Ich kann mir vorstellen, dass sich viele Menschen fragen Warum. Dabei geht es vor allem um seine Person und ich möchte für die intensiven 18 Monate bedanken. Und zweitens, gestern war kein Chaos-Tag auf Schalke. Er war lang und hochintensiv und voller Emotionen, aber wir haben ihn gut hinter uns gebracht. Es ist ein Zeichen, dass Schalke handlungsfähig ist. Drittens, Thomas Reis, denn ich ganz herzlich begrüßen möchte. Dazu gehört auch eine Urlaubsgeschichte, denn wir haben im Sommer beide haben auf den Seychellen drei, vier Tage zusammengebracht, auch wenn wir uns in Ruhe gelassen haben. Ich möchte mich bei ihm auch bedanken für sein finanzielles Entgekommen bei der Auflösung.

+++ Start verzögert sich +++

Noch warten wir auf Thomas Reis und Sporvorstand Peter Knäbel.

+++ Vorstellung von Thomas Reis auf Schalke (9:30 Uhr) +++

Herzlich Willkommen zur Pressekonferenz auf Schalke! Der neue Cheftrainer Thomas Reis wird heute vorgestellt.

