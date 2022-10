Anzeige

AEW Dynamite: WWE-Rivale läutet mit vielsagendem TV-Clip ein großes Beben ein Nach Eklat: AEW läutet Beben ein

Bei AEW Dynamite waren die Young Bucks und Kenny Omega erstmals seit dem Eklat wieder zu sehen © AEW

Martin Hoffmann

Bei der TV-Show Dynamite sind erstmals seit dem Eklat um CM Punk wieder Kenny Omega und die Young Bucks zu sehen - ein Comeback deutet sich klar an.

Seit bald zwei Monaten wartet die Wrestling-Welt auf die Auflösung der Eklat-Saga um CM Punk - nach diesem Clip dürften keine Fragen mehr offen sein.

WWE-Rivale All Elite Wrestling zeigte am Mittwoch bei der TV-Show Dynamite ein Video, in dem die mit Punk suspendierten Kenny Omega und Nick und Matt Jackson (The Young Bucks) im Zentrum standen. Es war das erste Mal seit dem Prügel-Skandal Anfang September, dass die drei Liga-Mitgründer und -vizepräsidenten gezeigt wurden.

Die Art und Weise, wie die drei präsentiert wurden, deutet klar darauf hin, dass ihr Comeback naht. Bei Punk soll es derweil nur noch um die Details der Vertragsauflösung gehen - auch eine weitere Entwicklung abseits der Kameras verdeutlicht, dass alles auf eine Trennung hinausläuft. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu AEW)

AEW zeigt vielsagenden Clip mit Kenny Omega und den Young Bucks

Omega und die Bucks (“The Elite“) standen bei Dynamite im Mittelpunkt eines rund 30-sekündigen Clips, in denen diverse zentrale Szenen aus der Ligageschichte mit ihrer Beteiligung gezeigt wurden - und Zitate der drei, in denen sie über ihre Vision des Wrestling und ihre Ambition sprachen, der Branche etwas „zurückzugeben“.

Der Clou dabei: Omega und die Bucks wurden jeweils am Ende mit einem visuellen Effekt aus dem Bild „ausradiert“, auch ihre Sätze werden stets am Ende abgeblendet.

Der Clip spielt also mit dem Motiv der Auslöschung, dass sie und ihre Vision aus AEW entfernt werden könnten - allerdings so, dass man kaum zu einem anderen Schluss kommen kann, als dass im Gegenteil ihre triumphale Wiederkehr ins Haus steht. Der nächste Pay Per View Full Gear steht am 19. November an.

CM Punks „Lager“ schildert nochmal dessen Sicht

Denselben Eindruck vermittelt ein kurz vorher veröffentlichter Bericht von Wrestling Inc., in dem von Punk beziehungsweise „CM Punks Lager“ nach längerem Schweigen nochmal ausführlicher als bisher dessen Sicht der Dinge auf die Geschehnisse nach dem Pay Per View All Out geschildert wird - als Reaktion darauf, dass schon zu diesem Zeitpunkt Berichte aufkamen, dass die Rückkehr der Elite unmittelbar bevorstehe.

Demnach verstehe Punk die Aufregung um seine PK nicht, in der er vor allem die Bucks und deren Kumpel Hangman Page - mit dem er schon zuvor über Kreuz gelegen war - wüst beschimpft hatte. Das sei aus Punks Sicht „keine große Sache“ gewesen. Die Eskalation sei erst erfolgt, nachdem „The Elite“ die Tür zur seiner Umkleide eingetreten hätten und dabei seinen Hund Larry verletzt hätten, dem zwei Zähne ausgefallen seien.

Punk und sein mittlerweile entlassener Vertrauter Ace Steel - dessen Frau ebenfalls vor Ort war - hätten sich dann ihrer Empfindung nach nur verteidigt. Gerüchte über den Vorwurf, dass Punks Antagonisten die Tür eingetreten hätten, hatte es schon kurz nach dem Eklat gegeben, sie waren von Medien, die alle Parteien und die neutralen Zeugen gehört hatten, jedoch skeptisch beurteilt worden. Auch darüber, dass Punks Hund in die Situation verwickelt war, war schon berichtet worden - dass er verletzt worden sei, ist neu.

Offiziell schweigen weiter alle Beteiligten zum Thema.

AEW Dynamite - die weiteren News und Highlights:

- Im Eröffnungskampf der Show besiegten Claudio Castagnoli und Wheeler Yuta vom Blackpool Combat Club Chris Jericho und dessen Zögling Daniel Garcia. Castagnoli pinnte Jericho mit dem Neutralizer - womit sich ein Rückmatch um den vom früheren Cesaro an Jericho verlorenen ROH World Title andeutet.

- Die früheren Tag Team Champions Swerve in our Glory sicherten sich mit einem Sieg über FTR ein weiteres Titelmatch gegen The Acclaimed, das Ende war jedoch nicht ganz sauber, denn Swerve Strickland bediente sich eines Tiefschlags, auch der Gunn Club agierte am Ende gegen FTR. Es dürfte ein Match dieser Duos einläuten - außerdem gehen die betrügerischen „Heel“-Tendenzen von Strickland weiter, die Partner Keith Lee zuletzt nicht unterstützt hatte.

- Im Hauptkampf der Show verteidigte Jon Moxley seinen World Title gegen den Mexikaner Penta El Zero Miedo - und wurde danach Opfer einer Attacke der „Firm“ von Manager Stokely Hathaway. Moxley-Herausforderer MJF - der mit der Firm kooperiert hatte - hatte Hathaway das eigentlich verboten und kam danach auch zum Ring und feuerte Hathaway. MJF kassierte dafür eine Attacke von Big Man W. Morrissey (früher: Big Cass bei WWE) und wurde durch einen Tisch geschleudert. AEW deutet also weiter an, dass Erzbösewicht MJF ein „Guter“ werden und sich Moxleys Titel auf saubere Weise holen will.

Die Ergebnisse von AEW Dynamite am 26. Oktober 2022:

Claudio Castagnoli & Wheeler Yuta besiegen Chris Jericho & Daniel Garcia

AEW World Tag Team Title #1 Contendership Match: Swerve in our Glory besiegen FTR

Bryan Danielson besiegt Sammy Guevara

Jamie Hayter besiegt Riho