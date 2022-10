Frankfurt optimistisch: „Werden ins Achtelfinale einziehen“

Frankfurt am Main (SID) - Mit großem Selbstvertrauen reist Eintracht Frankfurt in der kommenden Woche zum „Endspiel“ ums Weiterkommen bei Sporting Lissabon. Man fahre mit „offenem Visier“ zum letzten Gruppenspiel in der Champions League. „Wir werden gewinnen und ins Achtelfinale einziehen“, kündigte Sportvorstand Markus Krösche nach dem wichtigen 2:1 (2:1) gegen Olympique Marseille an.