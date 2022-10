Champions League: Das grausamste Ende für Atlético! Unfassbares Elfmeter-Drama gegen Leverkusen

Turpin pfeift ab - und gibt danach Elfmeter

Schließlich entschied er: Strafstoß! Das Wanda Metropolitano flippte komplett aus. Ein Treffer und der damit verbundene Sieg hätte den Rojiblancos nicht nur die Chance auf das Weiterkommen gewahrt, sie hätten es sogar in der eigenen Hand gehabt. Ein Sieg am kommenden Dienstag beim FC Porto hätte genügt.

Was nun folgte, war an Tragik kaum noch zu überbieten: Yannick Carrasco, der das zwischenzeitliche 1:1 erzielt hatte, schnappte sich den Ball und machte sich bereit. Der Belgier trat an - und scheiterte an Bayer-Keeper Lukas Hradecky.