2. Liga: FC St. Pauli – SV Darmstadt 98 (Samstag, 20:30 Uhr)

St. Pauli hat am kommenden Samstag keinen Geringeren als Darmstadt zum Gegner. Der FC St. Pauli zog gegen DSC Arminia Bielefeld am letzten Spieltag mit 0:2 den Kürzeren. Gegen Holstein Kiel war für den SV Darmstadt 98 im letzten Spiel nur ein Unentschieden drin.

St. Pauli steht aktuell auf Position zwölf und hat in der Tabelle viel Luft nach oben. Wer den Gastgeber als Gegner hat, kann sich auf eine harte Partie einstellen. Schon 32 Gelbe Karten kassierte die Mannschaft in dieser Saison. Die bisherige Ausbeute der Elf von Coach Timo Schultz: drei Siege, fünf Unentschieden und fünf Niederlagen. Lediglich einen einzigen Dreier verbuchte der FC St. Pauli in den vergangenen fünf Spielen.

Darmstadt führt das Feld der 2. Liga mit 28 Punkten an. An der Abwehr des Gasts ist so gut wie kein Vorbeikommen. Erst 13 Gegentreffer musste das Team von Torsten Lieberknecht bislang hinnehmen. Die Bilanz des SV Darmstadt 98 nach 13 Begegnungen setzt sich aus acht Erfolgen, vier Remis und einer Pleite zusammen. Darmstadt tritt mit einer positiven Bilanz von 13 Punkten aus den letzten fünf Spielen an.