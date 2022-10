Bundesliga: Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund (Samstag, 18:30 Uhr)

Die Angriffsreihe von Frankfurt lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 24 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Die Heimmannschaft tritt mit einer positiven Bilanz von zwölf Punkten aus den letzten fünf Spielen an.

Insbesondere den Angriff des Teams von Coach Oliver Glasner gilt es für Dortmund in Schach zu halten. Durchschnittlich lässt Eintracht Frankfurt den Ball mehr als zweimal pro Partie im Netz zappeln. Hier spielen zwei enge Konkurrenten gegeneinander. Die Eintracht belegt mit 20 Punkten den vierten Platz. Borussia Dortmund liegt aber mit nur einem Punkt weniger auf Platz fünf knapp dahinter und kann mit einem Sieg an Frankfurt vorbeiziehen. Als bequemer Gegner gilt Dortmund nicht. 25 Gelbe Karten kassierten die Gäste schon in der laufenden Saison. Eine gemütliche Vorstellung wird es für Eintracht Frankfurt demnach nicht werden. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sechs Siege ein.