3. Liga: Rot-Weiss Essen – FSV Zwickau (Samstag, 14:00 Uhr)

In der Tabelle liegen beide Teams mit zwei Punkten Unterschied dicht beieinander. Essen scheute sich auch vor robusten Aktionen nicht. Den Eindruck gewinnt man zumindest beim Blick in die Kartenstatistik, die 32, eine und eine Rote Karte aufweist. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein. Die letzten drei Spiele alle verloren: Der FSV Zwickau braucht unbedingt wieder ein Erfolgserlebnis. Ob das gegen Rot-Weiss Essen gelingt, ist zu bezweifeln, siegte Essen immerhin dreimal in den letzten fünf Spielen.