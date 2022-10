3. Liga: SV Waldhof Mannheim – SG Dynamo Dresden (Samstag, 14:00 Uhr)

Am kommenden Samstag um 14:00 Uhr trifft der SV Waldhof Mannheim auf SG Dynamo Dresden. Zuletzt kassierte Waldhof eine Niederlage gegen Rot-Weiss Essen – die fünfte Saisonpleite. Die dritte Saisonniederlage kassierte Dynamo Dresden am letzten Spieltag gegen den 1. FC Saarbrücken.

In den jüngsten fünf Auftritten brachte Dresden nur einen Sieg zustande.

Die Unterschiede im bisherigen Abschneiden beider Teams sind marginal. Im Tableau trennen die Teams gerade einmal zwei Punkte voneinander. Körperlos agierte Dynamo Dresden in dieser Spielzeit beileibe nicht, wie der Blick in die Kartenstatistik belegt. Ob sich der SV Waldhof Mannheim davon beeindrucken lässt? Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sechs Siege ein.