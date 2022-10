Anzeige

3. Liga: Borussia Dortmund II – SC Verl (Samstag, 14:00 Uhr) Geht die Erfolgsserie von Verl weiter?

3. Liga: Borussia Dortmund II – SC Verl (Samstag, 14:00 Uhr)

Am Samstag geht es für Verl zu einem Gegner, dem zuletzt vieles gelang: Seit fünf Partien ist die Zweitvertretung des BVB nun ohne Niederlage. Letzte Woche siegte Borussia Dortmund II gegen den SV Meppen mit 2:0. Somit nimmt Dortmund II mit zwölf Punkten den 15. Tabellenplatz ein. Am Sonntag wies der SC Verl den FC Erzgebirge Aue mit 3:2 in die Schranken.

Die Heimbilanz des BVB II ist ausbaufähig. Aus sechs Heimspielen wurden nur sieben Punkte geholt. Wer den Gastgeber als Gegner hat, kann sich auf eine harte Partie einstellen. Schon 26 Gelbe Karten kassierte die Mannschaft in dieser Saison. Im Angriff brachte die Elf von Coach Christian Preußer deutliche Schwächen zutage, was sich an den nur neun geschossenen Treffern erkennen lässt. Bisher verbuchte Dortmund II dreimal einen dreifachen Punktgewinn. Demgegenüber stehen drei Unentschieden und sechs Niederlagen.

Auf fremden Plätzen läuft es für Verl bis dato bescheiden – die Ausbeute beschränkt sich auf magere sechs Zähler. Nach zwölf ausgetragenen Partien ist das Abschneiden des Gasts insgesamt durchschnittlich: vier Siege, drei Unentschieden und fünf Niederlagen.

In der Tabelle sind die Mannschaften in der gleichen Region unterwegs, nachdem die bisherige Saison der beiden Teams vergleichbar verlief. Beide Mannschaften schwimmen derzeit auf der Erfolgswelle. Der SC Verl entschied vier Spiele für sich und teilte einmal die Punkte in den letzten fünf Spielen, während Borussia Dortmund II in dieser Zeit drei Erfolge und zwei Remis vorweist.