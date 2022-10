FC Bayern: Salihamidzic-Sohn stichelt gegen Robert Lewandowski

„Ab wann denkt ihr, bereut es Lewy, gegangen zu sein?“, fragte er via Twitter und spielte damit auf das Wechseltheater des Polen in der Sommerpause an. Einige Monate später muss der Pole nach der 0:3-Heimpleite des FC Barcelona gegen die Bayern am vorletzten Spieltag der Gruppe C plötzlich in der Europa League ran. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)