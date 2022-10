Ter Stegen nach FC-Bayern-Sieg gegen Barcelona bedient und trotzig: "Tut schon weh“

Nach dem Sieg des FC Bayern beim FC Barcelona treibt die Katalanen das vorzeitige Aus in der Champions League um. De Ligt und Nagelsmann schwärmen dagegen von der FCB-Leistung Die Stimmen.

Ein bärenstarker FC Bayern hat Robert Lewandowski mit einer Machtdemonstration in die Europa League verabschiedet.

Während für den Ex-Torjäger und seinen FC Barcelona der Traum vom Titel in der Königsklasse frühzeitig endete, hat der deutsche Rekordmeister beim Angriff auf Europas Fußball-Thron ein weiteres dickes Ausrufezeichen gesetzt. (EINZELKRITIK: Einzelkritik Er ist hier der Boss!)

Die überlegenen Münchner entschieden auch das Prestigeduell bei Barca mit 3:0 (2:0) für sich und ziehen zum fünften Mal in Serie als Gruppensieger ins Achtelfinale ein.

Kein Wunder, dass die Laune beim FCB am Ende bestens war. SPORT1 fasst die Stimmen und Reaktionen (auf DAZN) zusammen.

Matthijs de Ligt (FC Bayern): „Wir haben 3:0 gewonnen, sehr gut gespielt und das auch zu Null, dazu bin ich Man oft he Match geworden - ich bin wirklich sehr froh. Gegen Lewandowski war es sehr schwer, er ist der beste Stürmer der Welt, da musst du immer konzentriert sein. Aber wir haben das als Mannschaft gut gemacht. Gegen Barca musst du immer sehr aggressiv und intensiv spielen. Das Wichtigste ist, das wir die Nummer 1 in unserer Gruppe sind. Ich hoffe auch, dass wir das gegen Inter noch mal gut machen werden.“

Eric Maxim Choupo-Moting (FC Bayern): „Es war eine Topleistung heute wieder, mit einer top Punkteausbeute. Jetzt wollen wir auch Erster werden in unserer Gruppe. Auch von Serge war das top gespielt, ich habe ihn (den Ball, Anm. d. Red. ) dann gut verwandelt, das Quäntchen Glück gehört auch dazu. Es war aber ein schweres Spiel. Auch wenn Barca schon ausgeschieden war, wollten sie ihren Fans eine Reaktion zeigen. Aber auch wir haben eine Reaktion gezeigt und zwar vom ersten Moment an Gas gegeben.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

„Wir machen es gut momentan. Ich versuche immer, Ziehspieler zu sein, die Bälle festzumachen, Angriffe zu Ende zu bringen und auch einzuleiten. Aber wir haben so viele gute Spieler, wir haben nicht nur mich, auch über Außen können wir gut spielen. Es läuft echt gut für uns, so wollen wir weitermachen.“

Zu den weiteren Zielen nun in der Königsklasse:

„Wir gehen jede Saison in die Champions League mit dem Ziel, das Ding am Ende vielleicht zu gewinnen. Wir haben die Qualität und Ambitionen, das sind unsere Ansprüche. Aber das war eine schwere Gruppe, das hat uns auch der Trainer mit auf den Weg gegeben.“

Julian Nagelsmann (Trainer FC Bayern:) “Die Art und Weise gibt uns sehr viel Energie, weil wir sehr gallig waren, damit hat Barca auch nicht unbedingt gerechnet. Wir waren geduldig, haben guten Fußball gespielt, haben zwei schöne Tore gemacht, dann noch ein drittes. Wir haben kaum Torschüsse zugelassen, und 3:0 in Barcelona zu gewinnen, ist nicht so schlecht. (…) Die Mannschaft hat ein Zeichen gesendet, war gallig, wenn uns das unterscheidet von Barcelona, dann bin ich froh.“ (NEWS: Bayern-Fans verspotten Barca)

„Grundsätzlich im Mittelfeld haben wir wieder ein gutes Spiel gemacht, aber da sind die Bayern auch stark besetzt, da haben sie die Ruhe gehabt, auch in den Situationen, wo es hektisch wird. Am Ende kamen wir nicht wirklich ins Spiel, die Niederlage geht in Ordnung.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)