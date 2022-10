Champions League: De Ligt kocht Lewandowski ab! Die Einzelkritik der Bayern gegen Barcelona

SVEN ULREICH: Im ersten Durchgang nur zwei-, dreimal mit Hand oder Ball am Fuß. Auch nach Wiederbeginn dank seiner starken Vordermänner kaum gefordert. Bei Bedarf zur Stelle. Musste in den vergangenen vier Partien nur zweimal hinter sich greifen: zweimal beim 5:2-Sieg im Pokal gegen Augsburg. SPORT1 -Note: 2

Upamecano stellt Fehleranfälligkeit ab

NOUSSAIR MAZRAOUI (bis 79.): Suchte häufig den Weg nach vorne, bisweilen auch über die Mitte, und leitete viele gute Aktionen ein. Ganz wichtige, perfekt getimte Grätsche gegen Lewandowski in der 52. Minute. Manchmal fehlte ihm das nötige Quäntchen Glück bei seinen Pässen in die Spitze. SPORT1 -Note: 2

MATTHIJS DE LIGT: Zumeist Spieleröffner, sehr erfolgreich dabei. Begegnete seinem häufigsten Gegenspieler Robert Lewandowski mit einer guten Portion Härte. Brachte den Polen in der 43. Minute im Strafraum zu Fall, der zuerst gegebene Elfmeter wurde aber durch den VAR zurückgenommen. Wurde von der UEFA zum „Man of the Match“ gekürt. Ein Boss-Auftritt! SPORT1 -Note: 1,5

Kimmich ein wichtiger Stabilisator

ALPHONSO DAVIES: Sorgte dafür, dass sein Gegenüber Hector Bellerin einen ziemlich spaßbefreiten Abend erlebte. War dem Spanier sowohl offensiv als auch defensiv klar überlegen, die nötige Durchschlagskraft in der gegnerischen Hälfte fehlt ihm allerdings. Gegen einen sehr gut aufgelegten Ousmane Dembélé ab und an mit Problemen. SPORT1 -Note: 2

LEON GORETZKA (bis 45.): Knüpfte an seine guten Leistungen in den vergangenen Wochen an und arbeitete stark gegen den Ball. Weil Goretzka allerdings früh Gelb sah und vor der Pause noch in den einen oder anderen riskanten Zweikampf verwickelt war, nahm Nagelsmann ihn nach den ersten 45 Minuten herunter. SPORT1-Note: 2,5