Champions League: Selbst Trostpreis für Bayer Leverkusen in Gefahr

Wie gut war eigentlich Xabi Alonso?

Bayer Leverkusen ist lange auf Erfolgskurs, am Ende reicht es jedoch nicht zum Sieg. Nun ist sogar das Minimalziel in Gefahr.

Das Achtelfinale verpasst, auch der Trostpreis ist in höchster Gefahr: Für Bayer Leverkusen ist international nur noch das Überwintern in der Europa League möglich.

Der kriselnde Fußball-Bundesligist kam am fünften Vorrundenspieltag der Champions League beim spanischen Topklub Atletico Madrid nach zweimaliger Führung nur zu einem 2:2 (2:1) und kann damit die Rojiblancos lediglich mit Schützenhilfe noch vom dritten Platz verdrängen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Moussa Diaby (9.) und Callum Hudson-Odoi (29.) trafen für das Team des spanischen Trainers Xabi Alonso, der in seinen fünf Spielen als Leverkusener Verantwortlicher nur einen Sieg gefeiert hat (4:0 beim Debüt gegen Schalke) - die Trendwende nach der Entlassung von Gerardo Seoane ist auch dem Weltmeister von 2010 bislang nicht gelungen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

Die Madrilenen, die das Hinspiel im Rheinland verloren hatten, kamen durch Yannick Carrasco (22.) und Rodrigo de Paul (50.) jeweils zum Ausgleich und haben Platz drei in Gruppe B eigener Hand. Bitte für die Simeone-Elf. In der Nachspielzeit hatten sie durch Carrasco vom Elfmeterpunkt die Chance auf den Sieg, welche das vorzeitige Gruppenaus verhindert hätte, doch der Belgier scheiterte an Bayer-Keeper Lukas Hradecky, auch beide Nachschüsse gingen nicht rein. So ist für Atlético wie für Bayer maximal die Europa League möglich. (SERVICE: Alle Gruppen im Überblick)

Bayer bereits vor Anpfiff k.o.

Bereits vor dem Anpfiff in Madrid war durch das 4:0 des FC Porto beim FC Brügge klar, dass Bayer keine Chance mehr auf den Achtelfinaleinzug in der Königsklasse hat. Gegen Brügge, das sicher weiter ist, muss Bayer nun am kommenden Dienstag mehr Punkte holen als Atletico beim FC Porto. Auch die Portugiesen sind in der nächsten Runde.

Im Angriffszentrum musste Alonso in Madrid erneut zunächst ohne Patrik Schick auskommen, der tschechische EM-Star saß nach auskurierten Adduktorenproblemen zumindest auf der Bank. Doch auch ohne den zuletzt auf Formsuche befindlichen Torjäger begann Bayer mutig. Robert Andrich eroberte gegen Weltmeister Antoine Griezmann mit robustem Einsatz den Ball, Adam Hlozek steckte zu Diaby durch, der Jan Oblak mit einem Schlenzer überwand.

Atlético drückt in Hälfte zwei

Danach legte Atletico, derzeit Dritter in La Liga, deutlich zu und verdiente sich den Ausgleich gegen zunehmend passive Leverkusener. Carrascos Fernschuss schlug flach ein. Lukas Hradecky hatte keine Chance. Und die Mannschaft von Diego Simeone drängte auf das zweite Tor - das allerdings gelang dem Tabellen-15. der Bundesliga: Wieder ging dem Treffer eine Balleroberung tief in der gegnerischen Hälfte voraus, diesmal war es Nadiem Amiri, der Chelsea-Leihgabe Hudson-Odoi bediente. Für den jungen Engländer war es das erste Tor im Bayer-Trikot.

Nach dem Seitenwechsel verordnete Simeone seiner Mannschaft totalen Vorwärtsdrang. Bayer bekam den Ball gar nicht mehr aus der Gefahrenzone, der gerade erst eingewechselte Rodrigo de Paul traf per Schlenzer. Das Estadio Metropolitano war nun voll da, und die Heimmannschaft ebenfalls. Griezmann (58., 60., 81.) prüfte Hradecky in Serie. Zumindest in den letzten Spielminuten konnte Bayer durch Konter für etwas Entlastung sorgen.

