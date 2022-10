Münchner Machtdemonstration bei Lewandowskis „Abstieg“

Ein bärenstarker FC Bayern hat Robert Lewandowski mit einer Machtdemonstration in die Europa League verabschiedet. Während für den Ex-Torjäger und seinen FC Barcelona der Traum vom Titel in der Königsklasse frühzeitig endete, hat der deutsche Rekordmeister beim Angriff auf Europas Fußball-Thron ein weiteres dickes Ausrufezeichen gesetzt.

Die überlegenen Münchner entschieden auch das Prestigeduell bei Barca mit 3:0 (2:0) für sich und ziehen zum fünften Mal in Serie als Gruppensieger ins Achtelfinale ein. Sadio Mane bescherte den Bayern mit dem 1:0 nach zehn Minuten einen Traumstart. Für das 2:0 sorgte einmal mehr der aktuell überragende Eric Maxim Choupo-Moting (31.), der Weltfußballer Lewandowski mit seinem fünften Tor in den jüngsten vier Spielen immer mehr vergessen macht. Benjamin Pavard (90.+5) setzte den Schlusspunkt.

Das Duell mit Inter Mailand am kommenden Dienstag können die Münchner, die seit 33 Gruppenspielen ungeschlagen sind, nun entspannt angehen. Da ist der Druck in der Liga ungleich größer: Am Samstag will das Team von Julian Nagelsmann gegen Mainz die Aufholjagd auf Union Berlin fortsetzen.