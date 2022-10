Champions League: Eintracht Frankfurt - Marseille 2:1, SGE hofft weiter auf Achtelfinale

Nach Ausschreitungen! Massive Polizeipräsenz in Frankfurt

Eintracht Frankfurt wendet gegen Marseille das vorzeitige Aus in der Vorrunde ab. Stattdessen winkt nun das Champions-League-Achtelfinale. Mario Götze glänzt vor den Augen des Bundestrainers.

Die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner gewann das stimmungsvolle Schicksalsspiel gegen Olympique Marseille mit 2:1 (2:1) und kann sich am letzten Champions-League-Spieltag bei Sporting Lissabon aus eigener Kraft unter die 16 besten Teams Europas schießen. Allerdings müssen die Adler gewinnen.

Frankfurt: Kamada und Kolo Muani treffen

Mit einem Sieg in Lissabon am Dienstag würden die Frankfurter ihre Traumreise im Achtelfinale fortsetzen, für den Europa-League-Sieger ist von Platz eins bis vier in Gruppe D noch alles möglich.