Champions League: Lewandowski leidet, Bayern lassen Muskeln spielen - souveräner Sieg gegen Barcelona, Gruppensieg

Der Rekordmeister ließ im Rückspiel beim FC Barcelona überhaupt nichts anbrennen und siegte souverän mit 3:0 (2:0). Damit sicherte sich das Team von Julian Nagelsmann den Gruppensieg in der Gruppe C. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Für die Katalanen um Robert Lewandowski ist das Aus nach der Gruppenphase besiegelt. Das stand allerdings schon vor Anpfiff fest, da Inter Mailand im frühen Spiel mit 4:0 gegen Viktoria Pilsen gewann . Für das Xavi-Team geht es im kommenden Jahr in der Europa League weiter.

Gnabry mit Traumpass, Mané eiskalt

Bereits in der zehnten Minute brachte Sadio Mané die Münchner nach einem Traumpass von Serge Gnabry in Führung. Der Nationalspieler bereitete auch das zweite Tor durch Eric Maxim Choupo-Moting vor (31. Minute). Benjamin Pavard stellte kurz vor dem Schlusspfiff auf 3:0 (95.) ( NEWS: Gnabry-Pass verzückt )

Die Münchner machten gleich von Beginn an klar, dass sie auch im Camp Nou auf Sieg zu spielen gedenken. Und sie schlugen bereits in der Anfangsphase zu. Gnabry spielte einen traumhaften Außenristpass auf Mané, der alleine auf das Tor von Marc-André ter Stegen zulief und den DFB-Keeper cool überwand.

Vor allem die Anfangsphase war geprägt von hoher Intensität. Die Bayern gingen energisch in die Zweikämpfe. Noussair Mazraoui, der für Benjamin Pavard in die Startelf gerückt war, und Leon Goretzka sahen bereits in der ersten halben Stunde Gelb.