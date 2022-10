Champions League: Bayern-Spott für Barca - "Who the fuck is Barcelona"

Der FC Barcelona hat bereits vor dem Spiel gegen den FC Bayern keine Chancen mehr auf das Erreichen der K.o.-Runde in der Champions-League-Saison. Die Münchner Fans kommentieren das mit Spott.

Nachdem Inter Mailand im frühen Abendspiel seine Pflichtaufgabe erledigt und mit 4:0 gegen Viktoria Pilsen gewonnen hatte, stand bereits vor dem Spiel der Bayern in Barcelona fest: Die Katalanen verpassen zum zweiten Mal in Folge die K.o.-Phase der Champions League .

FC Bayern: Fans verspotten Barcelona

Für die mitgereisten Bayern-Fans Grund genug, den Gegner bereits vor dem 3:0-Auswärtssieg lautstark zu verspotten. „Who the f*** is Barcelona“, schallte es vor dem Anpfiff aus der Fankurve. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Und die Münchner auf dem Platz schienen davon ebenfalls angeheizt zu sein. Bereits in der zehnten Minute erzielte Sadio Mané nach Traumpass von Serge Gnabry die frühe Führung. (NEWS: „Mutter aller Assists!“ Gnabry begeistert mit Sensations-Pass)

In der 31. Minute erhöhte Eric Maxim Choupo-Moting auf 2:0. Wiederum hatte Gnabry den Treffer mit einem Pass vorbereitet.

Danach schallte der Hohn der Bayern-Anhänger erneut durch das Camp Nou wie auch schon im Hinspiel in der Allianz Arena. Benjamin Pavard sorgte in der fünften Minute der Nachspielzeit für den Endstand und machte damit vorzeitig den Gruppensieg klar. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

Pikanter Schlachtruf gegen Barca mit Geschichte

Ein Umstand, der sich nicht das erste Mal gegen den Klub aus Katalonien richtet. Bereits in der CL-Saison 2011/‘12 war im Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Basel von den Bayern-Fans skandiert worden: „Who the f*** is Barcelona“.