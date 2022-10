Champions League: Bayer Leverkusen geht schon vor dem Spiel gegen Atlético Madrid K.o.

Für Bayer Leverkusen ist bereits vor dem vorletzten Spiel gegen Atlético Madrid klar, dass ein Überwintern in der Champions League nicht mehr möglich ist.

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat in der Champions League keine Chance mehr auf den Achtelfinal-Einzug.

Durch das 4:0 (1:0) des FC Porto bei Tabellenführer FC Brügge kann die Werkself bereits vor ihrem Duell bei Atletico Madrid am fünften Vorrundenspieltag den zweiten Platz in Gruppe B nicht mehr erreichen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Verliert Bayer am Abend bei den Rojiblancos, ist auch Platz drei und damit das Überwintern in der Europa League nicht mehr möglich. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

In Brügge trafen Mehdi Taremi (33., 70.), Evanilson (57.) und Stephen Eustaquio (60.) für die Gäste. Die Belgier, bereits sicher im Achtelfinale und am kommenden Dienstag zu Gast in der BayArena, scheiterten zweimal vom Elfmeterpunkt.