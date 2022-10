Bayern bei Barca mit Mane und Mazraoui

Sadio Mane in der Startelf © AFP/SID/CHRISTOF STACHE

Bayern München will die Festung Camp Nou mit Superstar Sadio Mane einnehmen.

Bayern München will die Festung Camp Nou mit Superstar Sadio Mane einnehmen. Der senegalesische Stürmer rotiert beim Gastspiel des deutschen Fußball-Rekordmeisters in der Champions League beim FC Barcelona wieder in die Startelf. Zudem bringt Trainer Julian Nagelsmann mit Noussair Mazraoui einen weiteren Neuen.