Manchester Citys großes Problem: Pep Guardiola besorgt über Elfmeter-Bilanz

In der Champions League ist die Qualifikation für die K.o.-Phase längst gesichert, in der Premier League steht das Team von Trainer Pep Guardiola bei starken 36 Toren aus elf Spielen.

Doch das 0:0-Unentschieden bei Borussia Dortmund am Dienstagabend rückte ein altbekanntes Problem des amtierenden englischen Meisters wieder in den Fokus. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

In der 58. Spielminute bekam Riyad Mahrez einen Elfmeter für City zugesprochen. Der gefoulte Algerier trat selbst an, doch BVB-Keeper Gregor Kobel parierte den Strafstoß .

Guardiola klagt über schwache Elfmeter-Bilanz

„Ich bewundere immer den Mut, sie zu schießen. Aber so viele Elfmeter zu vergeben, ist ein Problem“, fügte Guardiola an und forderte: „Da müssen wir uns verbessern. Es kommt auf Feinheiten an in diesem Wettbewerb, und Elfmeter können den Unterschied ausmachen.“