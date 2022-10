U17: Kein Happy End nach Corona-Ausbruch

Die U17-Juniorinnen des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) haben bei der WM in Indien den Einzug ins Endspiel knapp verpasst.

Die Mannschaft von Trainerin Friederike Kromp unterlag im Halbfinale in Margao Titelverteidiger Spanien mit 0:1 (0:0). Den entscheidenden Treffer erzielte Lucia Corrales in der 90. Minute. Spanien trifft im Endspiel am Sonntag auf Kolumbien, zuvor spielt Deutschland gegen Nigeria um Platz drei.