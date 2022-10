Nach Real-Madrid-Pleite bei RB Leipzig: Ancelotti kontert Courtois-Kritik

Real Madrid muss in der Champions League die erste Saisonniederlage hinnehmen. Thibaut Courtois kritisiert deswegen das Team - und erntet von Coach Carlo Ancelotti eine höchst schmallippige Reaktion.

Diese Aussagen seines Keepers Thibaut Courtois kamen bei Real Madrids Coach Carlo Ancelotti weniger gut an.

Was war geschehen? Nach der 2:3-Pleite bei RB Leipzig in der Champions League hatte der Schlussmann alles andere als mit Kritik am eigenen Team gespart. „Wir waren schläfrig, ohne Intensität, ohne Aggressivität - und dafür bezahlst du dann auch“, schimpfte Courtois nach der ersten Saisonpleite der Königlichen.