Champions League: Atlético - Leverkusen heute LIVE im TV, Stream & Ticker

Bayer 04 Leverkusen steckt weiterhin in der Krise. Auch unter Neu-Trainer Xabi Alonso ist die erhoffte Trendwende bislang ausgeblieben. Kommt Bayer 04 nun ausgerechnet bei Atlético Madrid zurück in die Spur?

Es sind schwierige Wochen derzeit für Bayer 04 Leverkusen. In der Liga hat man sich im Kellerduell gegen den VfL Wolfsburg immerhin spät noch einen Punkt gesichert ( Xabi Alonso punktet mit Bayer Leverkusen trotz böser Schnitzer ).

In der Champions League belegen die Leverkusener mit erst drei Zählern den letzten Platz der Gruppe B. Ein Sieg bei Atlético Madrid (21:00 Uhr im Liveticker bei SPORT1) ist daher Pflicht, um die Chancen auf das Überwintern in einem internationalen Wettbewerb am Leben zu halten. Ein Erfolg wäre nach den letzten Wochen aber auch für die eigene Moral wichtig (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League).