FC Bayern: Matthijs de Ligt kennt keine Kompromisse

De Ligt macht „nahezu keine Fehler“

Nagelsmann glücklich: „Matthijs weiß genau, was er sehr gut kann und was er nicht so gut kann. An Dingen, die er nicht so gut kann, arbeitet er oder kann diese sehr gut kompensieren. Matthijs ist sehr gut, was das Coaching betrifft und was eine sehr erwachsene Spielweise angeht".