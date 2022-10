Champions League LIVE: Frankfurt - Marseille heute im TV, Stream & Ticker

Mit einem Sieg gegen Marseille will Eintracht Frankfurt einen ganz wichtigen Schritt in Richtung Champions League-Achtelfinale machen. Neben dem Geschehen auf dem Rasen geht auch ein banger Blick auf die Zuschauerränge.

Für Eintracht Frankfurt ist das Heimspiel gegen Olympique Marseille ein ganz Wichtiges: mit einem Sieg könnte man in der Gruppe auf Platz 2 springen. Damit hätte man vor dem letzten Gruppenspiel alles in der eigenen Hand.

So können Sie Frankfurt-Marseille live im TV & Stream verfolgen:

Ein Sieg ist für die Eintracht also fast schon Pflicht. Bei einer Niederlage würde sogar das Überwintern in der Europa League in weite Ferne rücken. Ausgerechnet bei diesem Unterfangen ergeben sich nun gravierende Personalprobleme in der Defensive. Neben Makoto Hasebe (Innenbandriss) muss Trainer Oliver Glasner auch auf Tuta (Gelb-Rot-Sperre) und Ansgar Knauff (Faszienverletzung) verzichten (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League).