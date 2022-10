LIVE in Stream und Ticker: Schießt Bayern Barca in die Europa League?

Anzeige

Kein Lewandowski-Ersatz: Nagelsmann erklärt Choupo-Moting

Der FC Barcelona greift in der Champions League nach dem letzten Strohhalm. Trotz des sicheren Weiterkommens wollen die Bayern im prestigeträchtigen Duell einen Sieg einfahren.

Der FC Bayern hat das Überwintern in der Champions League bereits am vergangenen Spieltag klargemacht. Und trotzdem will der deutsche Rekordmeister in Barcelona alles geben, um das Spitzenduell für sich zu entscheiden. Für die Katalanen ist die Begegnung derweil ein „Alles-oder-Nichts-Spiel“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League).

So können Sie Barcelona - Bayern live im TV & Stream verfolgen:

TV : -

: - Stream : DAZN

: DAZN Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Wenn der FC Barcelona den FC Bayern in der Champions League empfängt (21:00 Uhr im Liveticker auf SPORT1), geht es für die Blaugrana um nicht weniger als das Weiterkommen in der Champions League. Barca muss gewinnen, um die Chancen auf das Erreichen des Achtelfinales zu wahren. Die Bayern (12 Punkte) führen die Gruppe C vor Inter Mailand (7 Punkte) und dem FC Barcelona (4 Punkte) an.

Um jeden Preis soll der „Abstieg“ aus der Champions League vermieden werden. Schon in der vergangenen Saison machten die Katalanen die schmerzliche Erfahrung mit der Europa League. Angesichts der namhaften Verpflichtungen im Sommer wäre ein frühes Ausscheiden für Trainer Xavi kaum zu rechtfertigen (La Liga: Schlechter als seine Vorgänger - Xavi bei Barca in Schwierigkeiten).

Bayern mit Personalsorgen - Dembélé in Hochform

Der FC Bayern könnte mit einem Sieg im Camp Nou dafür sorgen, dass Barca um den Ex-Bayern-Torjäger Robert Lewandowski, den Gang in die Europa League antreten muss. Bei einem Sieg der Bayern und einem Erfolg von Inter Mailand gegen Viktoria Pilsen wäre Barcelona ausgeschieden (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League). Bei einem eigenen Remis müsste Barca auf Schützenhilfe von Pilsen hoffen.

Vor dem Duell zeigten sich beide Teams in bestechender Form. Die Bayern gewannen souverän mit 2:0 bei der TSG Hoffenheim. Barcelona gewann sein Heimspiel mit 4:0 gegen Betis Sevilla. Dabei zeigte sich neben Lewandowski vor allem der Ex-Dortmunder Ousmane Dembélé in Hochform.

Die Bayern können für das Duell in Barcelona auf den wiedergenesenen Thomas Müller zurückgreifen. Ausfallen werden dagegen Leroy Sané (Muskelfaserriss) und Lucas Hernandez (Muskelbündelriss).

Nach wie vor verzichten, müssen die Münchner auch auf Keeper Manuel Neuer (Schultereckgelenk-Prellung, Manuel Neuer fehlt auch gegen Hoffenheim - Ist die WM in Gefahr?). Eric-Maxim Choupo-Moting, der sich zurzeit in Hochform befindet, wird auch gegen Barcelona wieder in der Startelf erwartet.

FC Barcelona-FC Bayern - Die voraussichtlichen Aufstellungen:

FC Barcelona : ter Stegen - Koundé, Eric García, Marcos Alonso, Jordi Alba - Busquets - de Jong, Pedri - Ferran Torres, Lewandowski, Dembélé

: ter Stegen - Koundé, Eric García, Marcos Alonso, Jordi Alba - Busquets - de Jong, Pedri - Ferran Torres, Lewandowski, Dembélé FC Bayern: Ulreich - Pavard, Upamecano, de Ligt, Davies - Goretzka, Kimmich - Gnabry, Musiala, Coman - Choupo-Moting