DBB: Griff nach WM-Ticket mit drei EM-Helden

Mit drei EM-Helden kämpfen die deutschen Basketballer um ihr Ticket für die WM 2023. Niels Giffey, Justus Hollatz und Christian Sengfelder stehen im Kader für die beiden Qualifikationsspiele gegen Finnland in Bamberg (11. November/19.00 Uhr) und gegen Gastgeber Slowenien in Koper (13. November, 18.00).

„Es ist eine großartige Gelegenheit, so kurz nach der EuroBasket wieder in Deutschland zu spielen. Dazu noch in so einer tollen Basketballstadt und mit der Möglichkeit, sich für den World Cup zu qualifizieren“, sagte Bundestrainer Gordon Herbert.