Bremen reist ins Winter-Trainingslager nach Spanien

Nachdem der erste Versuch vor einem Jahr abgesagt werden musste, wird Werder Bremen in der Winterpause sein Trainingslager in Spanien durchführen.

Nachdem der erste Versuch vor einem Jahr wegen der Coronapandemie abgesagt werden musste, wird Fußball-Bundesligist Werder Bremen in der Winterpause sein Trainingslager in Spanien durchführen. Vom 2. bis 9. Januar werden die Grün-Weißen in die Nähe von Murcia reisen, um sich dort auf die Restsaison vorzubereiten.

Der Aufsteiger erhält dabei norddeutsche Gesellschaft: Zweitligist FC St. Pauli wird sein Trainingslager zeitgleich in der Region beziehen, ein Testspiel der beiden Mannschaften ist für den 4. Januar (15.30 Uhr) in der Pinatar Arena in Murcia geplant. Am 8. Januar (15.30 Uhr) trifft Werder dann auf den Schweizer Erstligisten FC St. Gallen.